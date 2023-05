Gol a grappoli allo stadio Arechi, la Salernitana è vicina alla salvezza: la voce dei tifosi

Otto punti di vantaggio sulle terzultime, decimo risultato utile consecutivo, addirittura il rammarico di non aver battuto la Fiorentina - secondo rendimento del campionato nelle ultime dieci partite - nonostante il vantaggio acquisito per tre volte nel corso della partita. La Salernitana è forte, in salute, vicinissima alla salvezza. I tifosi sono felici e si godono bomber Dia.

La voce dei tifosi

Il commento di Mimmo Rinaldi: "Ma che partita è venuta fuori? Incredibile, pazza, ricca di emozioni e tanti gol. Certo, eravamo tre volte avanti e siamo stati sempre recuperati. Che peccato di... Dia. Ma alla fine va bene così: decimo risultato utile di fila., altro punto in cascina per il nostro obiettivo. Lunedì ad Empoli andiamo con due risultati su tre. Se facciamo bottino pieno, ci togliamo il pensiero una volta e per sempre". Mario De Rogatis: "Per come è maturato, il pareggio lascia qualche rimpianto, ma va bene così. Dilettiamoci con qualche statistica: siamo a più otto sulle terzultime, Dia ha bucato quindici volte la rete avversaria, dieci partite da imbattuti ed è record in serie A per i granata. Usciamo imbattuti contro una delle più in forma del momento e ormai Dia è nell'olimpo dei fuoriclasse. Col nostro impianto di gioco e la maggiore tranquillità nel possesso palla, trasmessi da Sousa, siamo belli da vedere e teniamo testa alle più blasonate. Insomma, l'entusiasmo cresce dopo ogni partita ed i turnover proposti danno i risultati". Antonio Positano: "Peccato per il risultato. Abbiamo commesso errori che ci hanno castigato. Daniliuc è stato impreciso per tutta la partita e non è mai riuscito a contenere l’esterno della Fiorentina. Forse dopo il 3-2 poteva essere effettuato un altro cambio. Comunque buon punto che ci avvicina all’obiettivo". Paolo Toscano: "C’è rammarico per non aver portato a casa i tre punti. L’assenza di Gyomber si è fatta sentire. Ma quest’altro punto ci avvicina sempre di più al nostro obiettivo! Avanti così". La chiosa di Ciro Troise: "Bella partita, godiamoci Dia finché si può".