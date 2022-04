Salernitana campione di solidarietà: 4 maglie granata vanno all'asta per Lilt

Squadra in casa

Squadra in casa Salernitana

Salernitana campione di solidarietà: quattro maglie granata, utilizzate durante la vittoriosa sfida alla Fiorentina, sono state messe all'asta per la nobile causa della Lilt, Lega Italia Lotta contro i Tumori.

Le info utili

Sono state, infatti, messe all'asta le maglie di Gyomber, Ranieri, Zortea e Mazzocchi per sostenere il progetto “Volontari per l’oncologia". La Salernitana sostiene, quindi il progetto dell'associazione presieduta dal dottore Giusepppe Pistolese, a difesa del motto "prevenire è vivere". Il circuito di vendita è la pagina Facebook “Aste Italiane made in Salerno”. Sarà possibile fare donazioni e aggiudicarsi uno dei cimeli fino alle ore 23 di venerdì 29 aprile.