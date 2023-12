Nuova programmazione Serie A: cambia l'orario di Salernitana-Juventus

Cambia l'orario di disputa di Salernitana-Juventus. Lo ha reso noto la Lega Serie A con un comunicato ufficiale. La partita è stata anticipata. Doveva essere disputata alle ore 20.45 ma granata e bianconeri scenderanno in campo alle ore 18. Resta invariato il giorno di disputa del match: 7 gennaio

Lo scenario

Granata e bianconeri si affronteranno alcuni giorni prima, il 4 gennaio, anche in coppa Italia, all'Allianz Stadium. La rimodulazione degli orari di campionato non è legata alla coppa Italia ma alla Supercoppa. Sussistevano, infatti, dubbi in merito alle calendarizzazione delle partite riguardanti Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina, ovvero le 4 squadre che si contenderanno la Supercoppa Italiana. Alle ore 20.45, nello slot occupato in origine da Salernitana-Juventus, è finita Roma-Atalanta.