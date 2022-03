Giocatori in Nazione e Coulibaly ko: la Salernitana riprende a ranghi ridotti

Il lampeggiante è di nuovo acceso, per la terza volta nella stagione. Mamadou Coulibaly si è procurato un nuovo infortunio muscolare, una lesione al retto femorale. La stagione è di fatto finita per il centrocampista originario del Senegal, anzi adesso bisognerà fare anche una valutazione di tipo clinico, di opportunità. C'è recidività, potrebbe essere necessario anche il ricorso al bisturi.

Il calvario

Mamadou si era già fermato in occasione della sfida all'Empoli: lesione profonda con edema, lungo stop. Poi aveva ripreso adagio ed era stato lanciato nella mischia in occasione della partita contro il Verona. Il nuovo stop, la necessità di rafforzare il tono muscolare avevano consigliato prudenza. Nel frattempo aveva cominciato ad allenarlo Davide Nicola e tra le proposte tattiche c'era stata anche una ventilata possibilità di posizionarsi da quinto a destra, variabile tattica poi rimessa nel cassetto. A Torino contro la Juventus, Mamadou Coulibaly aveva collezionato minuti e ritrovato entusiasmo ma aveva anche avvertito una fitta alla coscia, fastidio. Prima una verifica a caldo e poi gli esami strumentali hanno fatto luce sulla nuova lesione. E' un infortunio diverso rispetto a quello che ha subito in passato Mantovani, si avvicina di più - per modalità - alla difficoltà che aveva incontrato Lombardi. Adesso la valutazione è collegiale e coinvolge tutti: la Salernitana, da febbraio, ha cominciato a pagare tranche per il cartellino di Coulibaly all'Udinese, dalla quale lo aveva nel frattempo riscattato.

La ripresa

Domani, mercoledì 23 marzo, la Salernitana riprenderà la preparazione in vista della sfida al Torino, in programma il 2 aprile alle ore 20.45, allo stadio Arechi. Saranno assenti diversi giocatori impegnati con le proprie Nazionali: il portiere Belec (Slovenia), il difensore Dragusin (Romania), i centrocampisti Kastanos (Cipro) e l'altro Coulibaly, cioè Lassana, convocato dal Mali. Assenti anche Ruggeri e Vergani (Under 20), Strandberg con la Norvegia e poi il granatino Motoc con la Moldavia Under 21.