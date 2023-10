Ripresa della preparazione con il dubbio Candreva: Paulo Sousa conferma la nuova Salernitana

Antonio Candreva, capitano della Salernitana, divenne sottopunta nel giorno della prima vittoria di Sousa da allenatore granata, la scorsa stagione. Accadde proprio contro il Monza, lo scorso febbraio. Sottratto alla fascia destra poco congeniale alla sua età non giovanissima, Tonino è diiventato molto presto Mast'Antonio. L'anno scorso ha realizzato sette gol e la sua esplosione sotto porta è legata soprattutto al nuovo feeling con il modulo tattico che Paulo Sousa pare quasi avergli ritagliato su misura.

Stanchezza e ripartenza

Nelle ultime partite, però, Candreva aveva perso brillantezza e lo stop contro l'Inter, la sua ex squadra, gli ha permesso per paradosso di ricaricare le batterie. Sta curando l'edema all'adduttore della coscia destra. Coulibaly, invece, ha ripreso a correre dopo l'infortunio muscolare al soleo. E' difficile che il centrocampista maliano possa già essere della partita, a Monza. E' assai probabile, invece, che ritorni protagonista dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, dunque dal 22 ottobre contro il Cagliari. Candreva proverà lo sprint e si profila all'orizzonte la staffetta con Martegani, quest'ultimo autore di una buona prova contro l'Inter, quando ha potuto giocare svincolato da compiti di interdizione e nel ruolo di rifinitore. Lo ha dimostrato con lo splendido assist che aveva permesso a Legowski di realizzare il gol del temporaneo pareggio, poi annullato su segnalazione del Var. Legowski e Bohinen hanno convinto: gioocheranno a Monza. Il rebus riguarda l'assortimento sulle fasce: se gioca Kastanos a destra, Mazzocchi può avere possibilità anche a sinistra, dove Bradaric appare in un momento di flessione. Novità molto probabili in difesa: Lovato dovrebbe essere rimpiazzato da Pirola, quest'ultimo ex di turno. In attacco, spazio a Dia ed a Cabral.