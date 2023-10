La carica dei 2500: tanti tifosi granata saranno al seguito della Salernitana a Monza

Il Monza aveva fiutato affari già dopo 11 minuti di prevendita: pronti, via, 650 biglietti venduti. Poi gli acquisti si sono raddoppiati e triplicati. In poche ore, il settore ospiti dell'U-Power Stadium è stato esaurito dai tifosi della Salernitana, fino a 2200 posti. Il club granata ha chiesto un'ulteriore scorta di 220 tagliandi. E' stata ricavata utilizzando uno spicchio di gradinata che di solito serve da cuscinetto. L'obiettivo è tenere raggruppati e compatti i tifosi della Salernitana, sebbene abbiano già acquistato biglietti anche in altri settori.

Lo scenario

Saranno, dunque, non meno di 2500 al seguito della Salernitana in Brianza. Il fischio d'inizio è fissato in un orario scomodo di un giorno comodo. Si gioca, infatti, domenica 8 ottobre ma il pallone inizierà a rotolare alle ore 12.30 e la circostanza costringe a partenze notturne oppure all'alba in minivan, treno o aereo. Supporter scoraggiati? Macché. La trasferta è stata organizzata con largo anticipo e ci sarà anche una nutrita rappresentanza di club del Nord. In queste ore, la tifoseria della Salernitana ha guadagnato copertina e attenzione mediatica grazie alla splendida scenografia che è stata proposta in occasione della sfida casalinga all'Inter, ispirata agli album dei Pink Floyd.