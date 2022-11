Sotto l'albero c'è un'amichevole di lusso: sfida internazionale per la Salernitana a Natale

La data è curiosa, "rotonda", piace molto agli innamorati dei numeri: il 22 dicembre dell'anno 2022. Sarà giovedì, mancheranno pochi giorni a Natale e la Salernitana ha deciso di regalarsi e regalare ai propri tifosi un'amichevole di lusso. Ha pensato al Nizza ed i francesi hanno detto "oui". Luci all'Arechi: il Mondiale in soffitta nella seconda decade di dicembre lascerà spazio ai sogni di mercato e alle prove generali in vista del ritorno all'attività agonostica, il 4 gennaio, contro il Milan.

Rossoneri nel destino

Dai rossoneri di Francia al Diavolo milanista campione d'Italia in carica, il passo non sarà brevissimo. Nel frattempo, la Salernitana lucida in vetrina l'amichevole di lusso, che sarà anche il meritato tributo, in un proscenio internazionale, all'addio al calcio di Franck Ribéry, attuale collaboratore tecnico di Davide Nicola. Sarà anche un tuffo nel recente passato per il difensore austriaco Flavius Daniliuc. Il giocatore militava nel Nizza e si è trasferito in estate alla Salernitana. Il 13 novembre, all'U-Power Stadium di Monza, guiderà la difesa granata, nell'ultima partita di campionato, prima della sosta. Ai suoi fianchi giocheranno Bronn e Pirola.