Salernitana, la carica dei tifosi al Mary Rosy: "Difendiamola"

Lo striscione non è a firma ultras. È stato affisso da tifosi all'esterno del centro sportivo dove si allena la Salernitana. "Difendiamolaaa": caratteri cubitali, la carica del popolo granata, che attende di riabbracciare e sostenere i calciatori in occasione della sfida-salvezza, in programma il 7 febbraio allo stadio Arechi, contro lo Spezia.