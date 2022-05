Avanti Salernitana, la voce dei tifosi e il post del sindaco: "Prato Verdi"

"C'è un grande prato VERDI...dove nascono speranze. Macte Animo. Domenica, ancora una volta, tutti all'Arechi". Con questo post pubblicato su Facebook, al triplice fischio di Salernitana-Venezia, il sindaco di Salerno ha dato appuntamento a squadra, tifosi e città tra poche ore, sempre allo stadio Arechi, per un'altra partita batticuore contro il Cagliari.

La voce dei tifosi

Salerno è nel pallone, tifa e sogna. Il commento di Mimmo Rinaldi: "Ci aspetta la battaglia delle battaglie: contro il Cagliari bisogna fare bottino pieno, perché in questo modo la Salernitana può permettersi il lusso - padrona del proprio destino - di avere sempre le carte in mano e affrontare Empoli con più serenità. Nello stesso tempo, dopo questo sforzo prolungato, sarà fondamentale centellinare le energie. Tutti uniti verso un solo obiettivo". Antonio Positano: "La stanchezza non ci ha permesso di esprimere le nostre potenzialità. Buona prestazione di Fazio e Gyomberg. Verdi si sta dimostrando decisivo ed ora sotto con il Cagliari. Si torna indietro negli anni: adesso in campo a fine gara, a terra, sul prato dell'Arechi, vogliamo rotolarci e abbracciarci noi... Forza granata". Mario De Rogatis: "La continuità di risultati dei granata lascia senza parole: un vero miracolo sportivo, considerata la situazione critica che abbiamo attraversato con Castori e Colantuono. Abbiamo pagato il leggero calo fisico dei due perni di centrocampo Ederson e Bohinen, ma è ampiamente fisiologico, a causa dei ritmi serrati delle ultime giornate. Basterebbe non perdere domenica e saremmo quasi salvi, ma evitiamo tabelle e previsioni e giocamocela con tredici uomini in campo, perché il pubblico spinge i granata oltre ogni previsione, soprattutto nei momenti di appannamento. È la vittoria di Nicola, Verdi negli ultimi 30 minuti ha fatto la differenza". Paolo Toscano: "Finalmente siamo in zona salvezza. È stata una partita difficile, la squadra era stanca e non si è espressa ai suoi livelli. L’importante era il risultato e adesso testa al Cagliari perché ci sarà da combattere un’altra battaglia". La sintesi di Ciro Troise: "20 perse su 30 disputate e poi infili un filotto da coppa dei campioni. Davvero tutti bravi, da Nicola ai giocatori a Sabatini. Rinnoviamo le scuse ai calciatori contestati ingenerosamente. E poi ultima cosa: zitt!".