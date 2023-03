Dia-gol, il ritorno del bomber: la Salernitana consola Piatek ma aspetta Re Mida

Paulo Sousa ha rincuorato e tenuto in campo Piatek ad oltranza: ha sbagliato tre gol contro il Monza, ciascuno con un coefficiente di difficoltà minore del precedente, ma ha caratteristiche da centravanti, svaria, aiuta la squadra, è funzionale al nuovo modulo. Magari il gol pesante lo realizzerà a Genova: l'ottimismo serpeggia tra i tifosi granata. Resta, però, da ricomporre la prima linea, soprattutto alla luce del rientro di Boulaye Dia nei ranghi, a pieno regime.

Lo scenario

Otto gol, quattro assist, bonus contrattuali già afferrati con la voracità di un bomber: l'attaccante senegalese è la pepita d'oro della Salernitana, sarà riscattato (12 milioni di euro) a fine stagione dal Villarreal e poi addirittura il diesse De Sanctis e l'allenatore Paulo Sousa vorrebbero provare a trattenerlo un'altra stagione in maglia granata. Ma è una ipotesi remota, perché é ovvio che la Salernitana, in questo momento del suo percorso ancora giovane in Serie A, debba sempre valorizzare almeno un paio di giocatori e metterli in vetrina per una cessione che garantisca attivo di mercato. Dia è uno dei candidati, insieme a Bohinen, Daniliuc Lassana Coulibaly e Bonazzoli che fa tanto sospirare. Ma questa è un'altra storia, questo è uno scenario estivo. Adesso conta arrivare alla svelta a quota 36 punti in classifica per far calare il sipario sulla salvezza. Servono i gol. Dia ha saltato la partita contro la Lazio ed è stato tenuto a riposo precauzionale contro il Monza: era in panchina ma non è entrato in campo. Le caratteristiche della difesa doriana - il roccioso Nuytinck, poi Amione, poi Augello e Zanoli sulla fascia - potrebbero spingere Paulo Sousa a confermare Piatek per dargli fiducia oppure a creare un ballottaggio proprio con Dia. Il senegalese è pronto, scalpita. Se giocasse insieme al pistolero Piatek, potrebbe entrare in ballottaggio con Kastanos.