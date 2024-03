La Gelbison stende il Manfredonia e ritrova la vittoria, Bubas e Kosovan in gol

La Gelbison batte il Manfredonia nello scontro diretto giocato allo stadio Vaudano e si rilancia in classifica. La squadra di Alessandro Erra torna alla vittoria in campionato e si allontana dalla zona playout. Bubas e Kosovan vanno in gol per i rossoblù, Carbonaro invece per i sipontini: termina 2-1.

La cronaca si apre con Calemme che rientra da sinistra e cerca l’angolo lontano, la sfera termina a lato. All’11’ conclusione pericolosa di Kosovan dal limite dell’area, la retroguardia ospite si rifugia in corner. Passano due minuti e i pugliesi si portano dalle parti di Milan con una conclusione di Carbonaro respinta. Sul capovolgimento di fronte De Pace colpisce di testa sugli sviluppi di un’azione dalla bandierina, la palla va a centimetri dal palo. Al 19’ ci prova Giacobbe da piazzato, ma la traiettoria è imprecisa. La gara si sblocca al 35’ con Bubas che trasforma un rigore e porta in vantaggio la Gelbison. I rossoblù, nel finale di primo tempo, sfiorano il raddoppio con un legno colpito da Casiello.

Al rientro in campo dopo l’intervallo resiste l’equilibrio, nonostante la rete di vantaggio dei padroni di casa. Al 63’ il Manfredonia riesce a pareggiare. Serpentina di Calemme, poi atterrato in area: l’arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Carbonaro che non sbaglia. I ragazzi di Erra non ci stanno e al 72’ tornano avanti con una botta al volo di Kosovan. La reazione degli ospiti arriva al 75’ con Carbonaro che tenta di beffare Milan da posizione defilata, la giocata è imprecisa. Nei sei minuti di recupero i sipontini si riversano in attacco con Orlando e Giacobbe, ma il punteggio non cambia più.

Il tabellino

Gelbison (3-5-2): Milan; Fontana, De Pace, Muratori; Casiello, Manzo, Kosovan (88’ Sicurella), De Pasquale, D. Ferrante; Barone (53’ Croce), Bubas. A disp.: Cervellera, Dellino, Rodrigues, Tazza, Gagliardi, Sall, G. Ferrante. All.: Erra

Manfredonia (4-3-3): Borrelli (9’ Paduano); De Luca, Viti (54’ Bamba), Forte, Fissore; Amabile (46’ Cicerelli), Achik (54’ Orlando), De Vito; Giacobbe, Carbonaro, Calemme. A disp.: El Meskini, Prencipe, Sfrecola, Konate, Spina. All.: Cinque

Arbitro: Alessandro Niccolai di Pistoia

Marcatori: 35’ rig. Bubas (G), 62’ rig. Carbonaro (M), 78’ Kosovan (G)

Ammoniti: Forte (M), Bubas (G), De Luca (M), Kosovan (G), Orlando (M)