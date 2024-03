Stop in trasferta per la Paganese, il Casarano si aggiudica lo scontro diretto

Esordio da dimenticare per mister Supino sulla panchina della Paganese, gli azzurrostellati escono senza punti dalla trasferta di Casarano e trovano il secondo ko di fila lontano dallo stadio Torre. La squadra pugliese si assicura il bottino nello scontro diretto e aggancia la zona playoff della classifica.

Buon approccio al match per i padroni di casa che si affacciano nell’area campana con i tentativi di Cerutti e di Rajkovic, soltanto al 17’ rispondono gli ospiti con una giocata di Iannone dal limite che si perde di poco a lato della porta di Pucci. Sul capovolgimento di fronte il Casarano si rende nuovamente pericoloso con un colpo di testa di Rajkovic che sfiora la traversa. Al 27’ squillo di D’Alena, Pinestro osserva la sfera terminare sul fondo. La Paganese non ci sta e replica, Iannone scarica una conclusione verso lo specchio della porta, ma il destro si stampa sulla traversa. A due minuti dalla fine della prima frazione è Corvino a provarci, la mira è imprecisa. In pieno recupero Rajkovic ha sul piede l’occasione del vantaggio, ma Donnarumma respinge.

Al rientro sul terreno di gioco dopo l’intervallo si sblocca la partita. Al 60’ Giannini lavora un buon pallone sulla sinistra e trova in mezzo Corvino che addomestica il pallone e insacca alle spalle di Pinestro. La compagine locale spinge sull’acceleratore e si riporta in attacco con Perez, nell’altra metà campo invece iniziativa di Faiello che impegna Pucci. Al 73’ il Casarano raddoppia e mette in cassaforte i tre punti. Gambino inventa e trova sul secondo palo Gjonaj che di testa chiama in causa Pinestro. Sulla respinta arriva Perez che deposita in rete e firma il 2-0. L’autore della seconda marcatura può calare il tris all’80’ su suggerimento di Diop, ma spreca. I rossazzurri amministrano e al triplice fischio mandano ko la Paganese.

Il tabellino

Casarano (4-2-3-1): Pucci; Giannini, Guastamacchia, Legittimo, Nunez; D’Alena (71’ Marconato), Cerutti (85’ Emmanouil); Gambino (85’ Celli), Perez, Corvino (64’ Gjonaj); Rajkovic (71’ Diop). A disp.: Carotenuto, Citro, Thiandoum, De Luca. All.: Laterza

Paganese: (3-4-3): Pinestro; De Feo (57’ Coratella), Galeotafiore, Donnarumma (77’ Esposito), Setola; Montoro (46’ De Gennaro), Del Gesso, Faiello; Orefice, Iannone (92’ Mastrocinque), Porzio (57’ Petrosino). A disp.: Grimaldi, Giuliani, Perulli, Simonetti. All.: Supino

Arbitro: Emanuele Velocci di Frosinone

Marcatori: 49’ Corvino, 73’ Perez

Ammoniti: Corvino, D’Alena, Del Gesso