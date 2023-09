San Marzano a caccia dei primi tre punti in campionato contro il Cassino

Il San Marzano vuole centrare la prima vittoria stagionale in campionato dopo il pareggio dell’esordio contro l’Anzio e la sconfitta di domenica scorsa sul campo del Cynthialbalonga. Possibilmente iniziando ad aumentare il numero di gol fatti (uno in campionato contro i cinque messi a segno in Coppa Italia D contro Gladiator e Manfredonia).

Di contro ci sarà il Cassino che ha confermato in panchina Imperio Carcione per la terza stagione di fila, e che ha sostanzialmente confermato l’intelaiatura di base dello scorso campionato. Un mix di esperienza e gioventù costituito dalle conferme di Cocorocchio in difesa; Cavaliere, Darboe, Lucchese, Mazzaroppi e Raucci in mediana e Ingretolli in avanti. Tra i volti nuovi, invece, Cavaiola dall’Ilvamaddalena, Lazazzera dal Montespaccato, e Mileto dalla Palmese in difesa; Magliocchetti dagli australiani dell’Adelaide e Mele dal Gladiator a centrocampo; Tortolano dal Trastevere in attacco.

I laziali provengono da un inizio di stagione confortante. Dopo essere stati però estromessi dalla Coppa Italia di Serie D ad opera del Cynthialbalonga con un secco 3-0 in trasferta, sono arrivati quattro punti nelle prime due gare di campionato in casa del Boreale e, soprattutto, domenica scorsa in casa contro la Cavese grazie al gol messo a segno da Mazzaroppi.

Arbitro dell’incontro sarà Vito Marchese di Matera. Calcio d’inizio domenica alle 15.

Di seguito l’attuale rosa del Cassino. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) relative alla stagione 2022/2023.

CASSINO – Allenatore: Imperio Carcione

PORTIERI

Matteo Imbastaro (Proveniente dal Trastevere – 2005) (2/-2)

Giovanni Stellato (Proveniente dal Frosinone – 2005) (0/-0 nella Primavera)



DIFENSORI

Domenico Cavaiola (Proveniente dall’Ilvamaddalena – 2004) (11/0 + 11/1 nel Termoli)

Matteo Cocorocchio (Confermato – 2001) (28/1)

Alessio Lazazzera (Proveniente dal Montespaccato – 1996) (26/2)

Luca Maciariello (Confermato – 2003) (13/0)

Israel Malundu (Proveniente dal Città dei Sassi – 2004) (*/* + 1/0 nel Team Altamura)

Francesco Mileto (Proveniente dalla Palmese – 1995) (27/2)

Giacomo Sinopoli (Proveniente dal Latina – 2005)



CENTROCAMPISTI

Lorenzo Cavaliere (Confermato – 2000) (30/3)

Kawsu Darboe (Confermato – 1997) (30/1)

Francesco Evangelista (Confermato – 2004) (14/0)

Luigi Lucchese (Confermato – 1988) (29/2)

Matteo Magliocchetti (Proveniente dall’Adelaide – 1998)

Stefano Mazzaroppi (Confermato – 2003) (30/3)

Francesco Mele (Proveniente dal Gladiator – 1998) (31/2)

Vincenzo Raucci (Confermato – 2004) (31/1)



ATTACCANTI

Luigi Bianchi (Confermato – 2005) (9/0)

Cristiano Ingretolli (Confermato – 1994) (31/16)

Emiliano Tortolano (Proveniente dal Trastevere – 1990) (31/8)

Fabiano Tullio (Cresciuto nella società – 2006)