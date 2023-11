Paganese a Gravina contro un avversario in piena crisi

Riconciliarsi con i tre punti che ormai mancano da un mese. Questo l’obiettivo della Paganese che, alle 14:30, affronterà il Gravina in trasferta. I pugliesi di mister Raimondo Catalano si trovano in zona play-out a nove punti, terzultimi assieme a Manfredonia e Gallipoli, e hanno vinto una sola volta nelle ultime otto giornate. Due vittorie, tre pareggi e 6 sconfitte per un totale di quattordici reti messe a segno e sedici subite, rappresentano il ruolino complessivo dei gravinesi fino a questo momento. Tra le mura amiche, due vittorie, due pareggi e una sconfitta per sette reti messe a segno e quattro incassate. Cannonieri della squadra sono gli attaccanti Santoro e Castro con cinque reti a testa. Un gol ciascuno per i centrocampisti Coppola, Curvino, Lauria e Ledesma.

Arbitro dell’incontro sarà Ernesto Lepera di Rossano.