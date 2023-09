Paganese: arriva il Matera che ha già cambiato mister

Match contro una “pari grado” (al momento) per la Paganese che affronterà il Matera al “Marcello Torre” alle 16.

I lucani hanno già cambiato allenatore prima ancora che iniziasse il campionato. Al dimissionario Salvatore Ciullo, infatti, è subentrato Luigi Panarelli (nella passata stagione per un breve periodo alla Casertana). L’organico a sua disposizione può contare su elementi di esperienza, anche se arrivati probabilmente in ritardo come Cipolletta dal Brindisi e Delvino dalla Fidelis Andria in difesa, reparto che può contare anche su Sepe dall’Altamura e sul confermato Dubaz. In mediana ci sono Agnello dal Lentigione, Di Palma dalla Nocerina e Maltese dal Brindisi, oltre al confermato Montanino. In attacco confermati Ferrara e Russo che sono stati affiancati da Mokulu, arrivato dal Riccione, e da Prado, giunto dal Gravina.

Dopo l’eliminazione ai calci di rigore contro il Rotonda in Coppa Italia di Serie D per 8-7 (in panchina c’era Ciullo), i materani hanno raccolto quattro punti nelle prime due gare di campionato pareggiando a reti bianche a Fasano e vincendo in casa contro l’Angri per 2-1.

Arbitro dell’incontro sarà Fabio Franzò di Siracusa. Calcio d’inizio alle 16.

Di seguito l’attuale rosa del Matera. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) relative alla stagione 2022/2023.

MATERA – Allenatore: Salvatore Ciullo poi Luigi Panarelli

PORTIERI

22 - Nicolò Della Pina (Proveniente dal Flaminia – 2003) (20/-20)

1 - Pietro Paparella (Proveniente dall’Agropoli – 2004)



DIFENSORI

25 - Giuseppe Carlucci (Confermato – 2005) (1/0)

Ciro Cipolletta (Proveniente dal Casarano – 1996) (13/1 + 15/0 nel Grosseto)

Fabio Delvino (Proveniente dalla Fidelis Andria – 1998) (22/0)

3 - Emanuele Dubaz (Confermato – 2000) (19/0 + */* nell’Albignasego)

19 - Groovy Macanthony (Proveniente dalla Pro Vercelli – 2004)

5 - Matteo Pellegrini (Proveniente dalla Roma – 2004) (17/0 nella Primavera)

31 - Antonio Sepe (Proveniente dal Team Altamura – 1992) (15/1 + 14/1 nel Casarano)



CENTROCAMPISTI

4 - Francesco Agnello (Proveniente dal Lentigione – 1992) (20/1 + 10/0 nel Nardò)

14 - Pierpaolo Cirio (Proveniente dalla F.Miccoli – 2005)

21 - Andreas Cittadini (Proveniente dall’Afro Napoli – 1997)

17 - Fernando De Gennaro (Proveniente dal Benevento – 2005) (20/1 nella Primavera)

29 - Manuel Di Palma (Proveniente dalla Nocerina – 2004) (12/1 + 12/0 nella Puteolana)

77 - Lamine Gningue (Proveniente dal Napoli – 2004) (20/0 nella Primavera)

13 - Axel Lucas (Proveniente dal Stade Brest 29 – 2005) (25/0 nell’Under 19)

8 - Dario Maltese (Proveniente dal Brindisi – 1992) (7/1 + 13/0 nel Lamezia Terme)

Riccardo Montanino (Confermato – 2002) (27/1)



ATTACCANTI

7 - Vincenzo Ferrara (Confermato – 1993) (26/5)

9 - Benjamin Mokulu (Proveniente dallo United Riccione – 1989) (23/3+ 10/0 nel Trapani)

18 - Mattia Porro (Proveniente dalla Turris – 2005)

11 - Isaac Prado (Proveniente dal Gravina – 1995) (18/3 + 13/3 nel Lavello)

10 - Francesco Russo (Confermato – 1996) (25/5)

Arrivi: N.Della Pina (por, 03, Flaminia); P.Paparella (por, 04, Agropoli); C.Cipolletta (dif, 96, Casarano); F.Delvino (dif, 98, Fidelis Andria); G.Macanthony (dif, 04, Pro Vercelli); M.Pellegrini (dif, 04, Roma); A.Sepe (dif, 92, Team Altamura); F.Agnello (cen, 92, Lentigione); P.Cirio (cen, 05, F.Miccoli); A.Cittadini (cen, 97, Afro Napoli); F.De Gennaro (cen, 05, Benevento); M.Di Palma (cen, 04, Nocerina); L.Gningue (cen, 04, Napoli); A.Lucas (cen, 05, Stade Brest 29); D.Maltese (cen, 92, Brindisi); B.Mokulu (att, 89, United Riccione); M.Porro (att, 05, Turris); I.Prado (att, 95, Gravina)

Partenze: G.Pozzer (por, 01, Trento); D.Suma (por, 01); O.Demoleon (dif, 04, Prato); N.Donida (dif, 92, Fidelis Andria); G.Figliomeni (dif, 87, fine carriera); C.Sgambati (dif, 98); A.Mereu (dif, 03, Cosenza); A.Bottalico (cen, 98, Fidelis Andria); D.Caracciolo (cen, 03, Virtus Francavilla); G.Cum (cen, 02, Turris); A.Hysaj (cen, 99, Ginosa); P.Iaccarino (cen, 04, Pineto); D.Manu (cen, 03, Pescara); C.Sellitti (cen, 04); Vicente (cen, 89); K.Zielski (cen, 02, Rakow II); F.Ancora (att, 03); G.Lorusso (att, 95); A.Orefice (att, 00, Paganese); G.Piccioni (att, 91, Nocerina)