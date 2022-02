Serie D, vittoria esterna per la Gelbison sul campo del Licata

Squadra in casa

Squadra in casa Licata

LICATA-GELBISON 1-3

LICATA: Truppo; Calaiò (75′ Mannina), Orlando, Brunetti; Giordano, Currò, Candiano, Caccetta, Cappello (75′ Souarè); Minacori (75′ Gueye), Samake. All. Romano

GELBISON: D’Agostino; Onda, Gonzalez, Uliano (73′ Oggiano), Barbetta, Conti, Fornito (65′ Ambro), Marchetti (79′ La Gamba), Ferrara, Sparacello (62′ Faella), Ortolini (59′ Gagliardi). All. Esposito

RETI: 12′ Samake, 14′ Ortolini, 81′ Gonzalez, 95′ Gagliardi

ARBITRO: Peletti di Crema

Vittoria esterna per la capolista del Girone I del campionato di Serie D, che ha espugnato lo stadio 'Dino Liotta' di Licata con il risultato di 1-3. Partono meglio i padroni di casa che hanno provato a renderesi pericolosi in diverse cirocostanze nelle battute iniziali del match, trovando la rete al 12' minuto con Samake. La reazione della Gelbison, però, non è tardata ad arrivare ed al 14' minuto ristabilisce la parità con la rete di Ortolini. La ripresa inizia con ritmi bassi e poche occasioni da ambo le parti. A trovare il vantaggio sono i campani con la rete di Gonzalez all'81' minuto, mentre a chiudere definitivamente la gara è Gagliardi al 95' minuto che fissa il risultato finale sull'1-3.