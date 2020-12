"Ci vediamo da Mario": la Salernitana fa visita al Monza, nuova casa di Balotelli

"Ci vediamo da Mario", anzi da Super Mario, cioè Balotelli, l'ultima pepita d'oro del mercato sontuoso del Monza. La Salernitana capolista fa visita ai brianzoli e l'obiettivo è non fermarsi più per festeggiare anche Capodanno da prima della classe. La partita è in programma il 30 dicembre alle ore 16. I granata hanno rifinito la preparazione. Prima della partenza in charter, l'allenatore Castori ha presentato la partita rilasciando dichiarazioni sul sito ufficiale del club. Recuperato Dziczek, escluso Karo per lieve infortunio.

Il commento

“Domani andiamo ad affrontare una squadra importante che ha grandi ambizioni. Il Monza è una squadra attrezzata per fare bene in questo campionato. Dovremo giocare con il rispetto che merita un avversario del genere e con la consapevolezza dei nostri mezzi - ha detto il tecnico della Salernitana. Sarà una partita importante, servirà una prestazione da squadra. Recuperiamo Dziczek che torna arruolabile, mentre Karo ha avuto un piccolo problema e non sarà a disposizione. Dobbiamo mettere in campo la concentrazione e lo spirito giusto per cercare di continuare a fare bene”.



I convocati

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Gyomber, Lopez, Mantovani, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.