Salernitana-Ascoli, tifosi allo stadio: la comunicazione della società

In ottemperanza all’ultimo DPCM, gli spalti dello Stadio Arechi riapriranno ai tifosi granata. A partire dalle ore 14:00 di domani, giovedì 22 ottobre, saranno in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Serie BKT U.S. Salernitana 1919 – Ascoli in programma sabato 24 ottobre alle ore 14:00 presso lo Stadio ‘Arechi’ di Salerno. Saranno disponibili 700 tagliandi nel settore Distinti al prezzo unico di 15 euro in vendita esclusivamente online sul sito www.vivaticket.it.

Le istruzioni

I tifosi dovranno presentare all’accesso allo Stadio “Arechi” autodichiarazione compilata e firmata disponibile sul sito ufficiale del club granata.

Abbonati Stagione 2019/2020

Per gli abbonati della stagione 2019/20, verrà messo a disposizione un voucher per i rimborsi delle partite non disputate causa Covid, nel periodo da marzo ad agosto 2020 così come da normativa del decreto 8 Marzo 2020. Il ritardo del rimborso è causato dal cambio di gestore della biglietteria. A partire da novembre sarà attivata la piattaforma per inoltrare richiesta ed i possessori di abbonamenti che hanno diritto al rimborso riceveranno via email il voucher che consentirà loro di acquistare il ticket per assistere alle prossime gare casalinghe fino ad esaurimento credito ed entro e non oltre il 31/12/2021.