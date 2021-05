Granata best player: i tifosi premiano il capitano Di Tacchio

La consegna della targa è avvenuta venerdì pomeriggio allo stadio Arechi a margine della cerimonia organizzata dalla Lega B. Il club Mai Sola e Quello di Cagliari hanno deciso di assegnare il premio Best Player, edizione 2021, al capitano della Salernitana Francesco Di Tacchio.

Le motivazioni

I tifosi spiegano: "Incarna perfettamente l'identikit del calciatore che rispetta le regole decise per assegnarlo. Un atleta ed un uomo che con la sua moralità ed il suo senso di appartenenza ha onorato con la sua tenacia e professionalità ogni partita con la casacca granata. La targa consegnatagli sul prato dell’Arechi, riporta la seguente motivazione: "Con stima e gratitudine per l’impegno e la professionalità dimostrata, ti onoriamo di aver indossato con ardore e coraggio la maglia granata. Grazie Capitano".

Il futuro

Per i granata "anche se festeggiamenti sono ancora in corso. Abbiamo augurato che possa essere il nostro condottiero-capitano anche nella prossima stagione che andremo a disputare nella massima serie. Ciccio Di Tacchio si è dichiarato entusiasta di ricevere il premio e di essere onorato non solo di indossare la maglia granata, ma di essere considerato erede di grandi capitani del passato quali Breda e Pestrin".