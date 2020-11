Salernitana-Cremonese 2-1, il tabellino della partita

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Gyombér, Aya, Lopez; Kupisz (41’ st Schiavone) , Capezzi (1’ st Dziczek), Di Tacchio, Anderson (21’ st Cicerelli); Tutino (41’ st Bogdan), Djuric. A disp. Adamonis, Mantovani, Gondo, Iannoni, Barone, Giannetti, Antonucci, Baraye. All. Castori.

CREMONESE (3-5-2): Volpe; Bianchetti, Terranova, Ravanelli; Zortea, Valzania, Castagnetti (1’ st Gustafson), Gaetano (34’ st Ceravolo), Crescenzi (46’ pt Valeri); Ciofani (42’ st Buonaiuto), Celar. A disp. Alfonso, Zaccagno, Fiordaliso, Fornasier, Nardi, Schirone. All. Bisoli.

Arbitro: Ros di Pordenone (Tardino-Yoshikawa). IV uomo: Marchetti di Ostia.

Gol: 1’ pt Valzania (C), 28’ pt Djuric (S).

Ammoniti: Bianchetti (C), Castagnetti (C), Crescenzi (C), Casasola (S), Kupisz (S), Lopez (S).

Note: serata fredda, terreno di gioco in buone condizioni. Angoli: 3-10. Recupero: 3’pt e 4’ st.