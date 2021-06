La Figc ha bocciato il trust della Salernitana ma concede "tempi supplementari"

Lo apprende l'agenzia Ansa. Da parte della Figc è stato evidenziato come, "in virtù del processo di scelta delle persone componenti del trust e delle regole previste nella gestione dello stesso, non sia un vero e proprio 'blind trust'. La Figc rileva, inoltre, che non è stata assicurata indipendenza economica al trust rispetto alle società disponenti"

La Federcalcio ha appena bocciato la proposta di trust presentata venerdì dalle società proprietarie dalla Salernitana, cioè la Omnia Service One di Enrico Lotito e la Morgenstern di Marco Mezzaroma. Lo riferisce l'agenzia Ansa.

I tempi supplementari

La Federcalcio ha dato tempo fino a sabato alle ore 20 per risolvere i problemi. Dovranno esserci integrazioni e modifiche. Da parte della Figc è stato evidenziato come, "in virtù del processo di scelta delle persone componenti del trust e delle regole previste nella gestione dello stesso, non sia un vero e proprio blind trust". La Figc rileva, inoltre, che non è stata assicurata indipendenza economica al trust rispetto alle società disponenti".

La reazione del sindaco di Salerno

"La Salernitana ha conquistato la Serie A sul campo e sul campo va contesa questa vittoria. Noi dobbiamo essere sconfitti sul campo, se succederà, dagli avversari - ha commentato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli - Di sicuro non dobbiamo essere sconfitti da bolli, marchi e ricorsi. Ho detto che la dirigenza della Salernitana aveva avuto la capacità di portare la squadra in Serie A e che avrebbe avuto - mi auguravo - la capacità di garantire l'iscrizione. Dal canto nostro abbiamo messo a disposizione uno stadio pronto per la Serie A, apportando le modifiche necessario. Può essere utilizzato tra un quarto d'ora. Ho sempre sostenuto che il Comune fosse a disposizione della Salernitana per ogni interventi, dalle relazioni alle richieste. Non ci è stato detto nulla e si immaginava che stessero lavorando in armonia. Di sicuro il Comune non può entrare nei meccanismi economico-finanziari di un'azienda. Possiamo fare le nostre rimostranze, possiamo attivare meccanismi di moral suasion, possiamo chiedere che vengano aiutati ma noi siamo giunti nei limiti delle nostre umane possibilità, delle nostre competenze".