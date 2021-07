La società dovrebbe ricevere via libera, soprattutto se venisse appurata l'indipendenza del budget granata. Nel business plan è stata indicata una garanzia di 20 milioni di euro tra Lega, diritti tv e camera di compensazione

Il giorno del giudizio: decide il Consiglio Federale, la Salernitana in attesa della Serie A. La Covisoc ha studiato il carteggio relativo all'aspetto economico del trust, cioè l'indipendenza richiesta al club granata per slegarsi dai "disponenti" Omnia Service One e Morgenstern, gli azionisti della Salernitana.

Emergerebbe cauto ottimismo: la Salernitana dovrebbe ricevere via libera, soprattutto se venisse appurata l'indipendenza del budget granata. Nel business plan è stata indicata una garanzia di 20 milioni di euro tra Lega, diritti tv e camera di compensazione. Si tratta di crediti certi a vantaggio della società, escludendo qualsiasi forma di accordo di sponsorizzazione. La Covisoc deve fugare dubbi. È stato anche aggiunto il contratto di sconto, cioè un affidamento da parte di una banca che garantirebbe un ulteriore introito economico: sono stati ceduti i futuri diritti tv futuri per ottenere liquidità adesso. La Federcalcio attende il parere della Covisoc; il presidente federale Gravina è tornato con volo charter dall'Inghilterra, dopo aver assistito alla partita Italia-Spagna a Wembley. Poi ci sarà il Consiglio Federale convocato ad hoc, alle ore 14: in ballo il futuro della Salernitana.