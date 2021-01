Voucher 2019-2020: la Salernitana prolunga i termini per il rimborso

Le partite erano fruibili in abbonamento ma l'emergenza Covid e la conseguente chiusura degli stadi al pubblico determinò l'impossibilità per i fidelizzati di godere del servizio. In curva Sud il valore del voucher è 39 euro

La Salernitana ha prorogato al 15 febbraio 2021 (ore 13) il termine per la richiesta del rimborso per le 5 partite casalinghe della scorsa stagione. Le partite erano fruibili in abbonamento ma l'emergenza Covid e la conseguente chiusura degli stadi al pubblico determinò l'impossibilità per i fidelizzati di godere del servizio. In curva Sud il valore del voucher è 39 euro.

La nota del club

“L’U.S. Salernitana 1919 informa che il termine ultimo per inviare la richiesta dei voucher di rimborso degli abbonamenti per le partite casalinghe del Campionato di Serie B 2019/2020 disputate a porte chiuse è stato prorogato alle ore 13:00 del 15 febbraio 2021. Qui tutte le informazioni per procedere al rimborso. Si ricorda inoltre che, qualora non fossero leggibili in maniera chiara sul proprio abbonamento tutte le informazioni necessarie per richiedere il rimborso, è possibile procedere alla richiesta dei dati scrivendo a biglietteria@ussalernitana1919.it“