Salernitana, bivio-playoff: gli ultras scorteranno la squadra allo stadio

Il tam tam sui social network è già cominciato. Venerdì sera, in occasione della decisiva sfida casalinga allo Spezia, i supporter granata "scorteranno" la Salernitana fino all'ingresso in campo. Si giocherà ancora senza pubblico ma gli ultras vogliono far sentire la propria voce all'arrivo del pullman.

I dettagli

Gli ultras danno "appuntamento venerdì sera allo Stadio Arechi a tutti i tifosi della Salernitana per caricare la squadra all’arrivo del pullman in vista dell’ultima partita per poter accedere ai playoff. Uniti si vince... VINCIAMOLA!"