Salernitana, voucher a disposizione per i vecchi abbonati

Sul proprio sito ufficiale, il club granata ha informato i tifosi fidelizzati che non avevano potuto assistere alle ultime 5 partite in abbonamento, causa Covid, “in ottemperanza a quanto disposto dai provvedimenti legislativi adottati per la partecipazione ai pubblici spettacoli”, verrà messo a loro disposizione un voucher che consentirà di assistere alle prime cinque gare casalinghe a porte aperte che saranno disputate nella stagione sportiva 2020/2021.

L'iniziativa

Gli abbonati che vorranno rinnovare l’abbonamento per la prossima stagione fruiranno della riduzione di prezzo pari a quanto già corrisposto per le partite a cui non hanno potuto assistere. Entro l’inizio del Campionato 2020/2021 saranno comunicate, attraverso il sito ufficiale, le modalità con cui si potrà procedere per l’ottenimento del voucher