Gigi Vicinanza nominato segretario provinciale della Filp Cisal

Gigi Vicinanza è stato nominato segretario provinciale della Filp Cisal, il sindacato di categoria dei lavoratori professionisti. Vicinanza, 67enne di Salerno, è nel mondo sindacale da oltre 30 anni.

Da operaio della IlvaForm ha sempre difeso i diritti dei lavoratori su ogni fronte, in primis quello dei metalmeccanici.

“Sono onorato di poter portare la mia esperienza a servizio di una Federazione che, dal 2005, dimostra di sostenere in prima linea la difesa dei diritti delle professioni ordinistiche e non. Si tratta di lavoratori alla stregua di quelli subordinati, che hanno bisogno di quelle tutele garantite dalla Costituzione. Si tratta, infatti, di una categoria che non rappresenta più la parte elitaria della società come succedeva nel passato. In segreteria mi avvarrò di un direttivo di professionisti provenienti da ogni campo. Serve sicuramente adattarsi al nuovo mondo del lavoro, senza però perdere di vista l'obiettivo delle tutele minime".