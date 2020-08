San Gregorio Magno: al via il progetto "Arti e Mestieri all’epoca del Brigante Angelo Del Duca detto Angiolillo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Parte presso il Comune di San Gregorio Magno il progetto Arti e Mestieri all’epoca del Brigante Angelo Del Duca detto “Angiolillo” a cura del Direttivo del Forum dei Giovani di San Gregorio Magno ed accolto e soggetto a finanziamento da parte della Regione Campania e del Comune di San Gregorio Magno.

Il progetto si inserisce nell’ ambito dell’iniziativa “Giovani in Comune” promossa dalla Regione Campania, che tramite un bando rivolto ai Forum dei Giovani della Campania, ha l’intento di avvicinare i giovani alla vita istituzionale. Il progetto del Forum di San Gregorio Magno si pone l’ obiettivo di migliorare la consapevolezza storica di chi vive il territorio e di risvegliare nei più giovani attitudini a mestieri che più nessuno vuole svolgere.

L’iniziativa progettuale messa in campo si svolgerà nell’ arco di 12 mesi con delle attività seminariali e laboratoriali sulla storia, sulle arti e sui mestieri dell’antichità e con una manifestazione finale da svolgersi al termine delle attività laboratoriali. Tutti i momenti del progetto vedranno il coinvolgimento attivo di moltissimi giovani della comunità gregoriana, per avvicinare le nuove generazioni alle vecchie tradizioni nella consapevolezza che senza conoscere la propria storia e il proprio passato non si può costruire il proprio futuro.

Nella giornata della presentazione tenutasi Sabato 8 Agosto presso l’Aula Consiliare del Comune di San Gregorio Magno, il Forum dei Giovani ha esposto il progetto alla cittadinanza, alla presenza del Sindaco del Comune di San Gregorio Magno Dott. Nicola Padula e dell’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Dott. Vito Iuzzolino e ha dato il via alle iscrizioni ai laboratori, raccogliendo già le prime adesioni e pareri utili ai fini organizzativi da parte di alcuni giovani della comunità gregoriana, che hanno mostrato sentito interesse.