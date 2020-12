Vaccino day anti-Covid al Ruggi di Salerno: tutti i dettagli, il commento di Polichetti (Fials)

Tutto pronto, al Ruggi, per il vaccino day anti-Covid. Come è noto, domani, 27 dicembre, verranno somministrate le prime dosi targate Pfizer-Biontech, anche a Salerno. Liberato, dunque, il polo didattico della struttura sanitaria di via San Leonardo ed allestiti i locali idonei per la somministrazione del farmaco: è stato già individuato il personale sanitario che, per primo, si sottoporrà al vaccino. Si tratta di medici, infermieri ed operatori che lavorano a stretto contatto con i pazienti Covid-19. A seguire, basandosi sul grado di rischio di contagio dei sanitari, si procederà con la campagna vaccinale per il resto del personale. Sono arrivati a destinazione, intanto, i frigo che mantengono a -80° le dosi.

Il commento del dottor Polichetti, segretario della Fials provinciale