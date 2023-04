Battipaglia, al via i lavori di riqualificazione del bene confiscato di via Fosso Pioppo

Al via i lavori per la realizzazione de "Il Tempo Supplementare", il progetto che ha permesso al Comune di Battipaglia di ottenere un finanziamento di euro 1 milione e 431mila euro per la ristrutturazione e la riqualifica di un bene confiscato alla criminalità in Via Fosso Pioppo. L’iniziativa, che rientra in un piano di interventi per il contrasto della dispersione scolastica, mira a creare spazi di inclusione sociale e lavorativa attraverso la realizzazione di laboratori didattici per la formazione professionale dei giovani del territorio.

Il progetto

All'interno del bene riqualificato un laboratorio per la trasformazione di prodotti di agricoltura biologica a chilometro zero, un laboratorio di pasticceria artigianale, un centro di cottura bio, un laboratorio per la produzione di birra artigianale. Ma anche un Children cafè, un ristorante bio e un brewpub. “Il nuovo modo di percepire il bene confiscato come una opportunità di sviluppo e rilancio che il cammino di legalità offre - spiega la sindaca Cecilia Francese - ha ispirato il nome del progetto: una mano tesa, una occasione a favore di chi nella vita non ha ancora vinto; una chance che viene riconosciuta ai meritevoli, ai giovani che sono il futuro e la speranza. Dopo tempo si restituisce un bene confiscato alla criminalità all’intera comunità. Stiamo mettendo in campo progetti che guardano al futuro della nostra città. I risultati, con il duro lavoro, arrivano”.