"Quella del fiume Sarno è un'emergenza non più sostenibile, siamo tutti esasperati. Ho avvisato adesso il vicepresidente della Regione Bonavitacola: in assenza di interventi dell’Arpac evacuiamo una parte di Scafati. Non posso credere che siano complici". È l'allarme lanciato dal sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, che sui social è intervenuto sulla questione ambientale legata al fiume Sarno.

"Mobilitazione di massa"

"Ho inviato e contattato personalmente la Regione Campania - scrive Aliberti - affinché avviasse i controlli con la partecipata Arpac sui comuni a monte di Scafati. Quelli della Provincia di Salerno ma anche Napoli ed Avellino. Ho inviato lettere al Noe e parlato con il Prefetto anche del tema degli allagamenti. Non vogliamo colpevolizzare nessuno ma fermare questi criminali che sversano nel fiume Sarno e nei suoi affluenti di tutto e di più". Per Aliberti è tempo di una "mobilitazione di massa". "Bisogna mobilitarsi contro il tanfo, le esalazioni che colpiscono alcune parti di territorio e gli allagamenti che arriveranno e per i quali non si è fatto nulla di quanto promesso ai sindaci nelle due ultime riunioni a cui abbiamo partecipato"

.