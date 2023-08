Comunità di Bellizzi per la scomparsa improvvisa di Stefano Grimaldi. 31 anni, ideatore e curatore della rassegna cinema d'autore, inserita nell'Estate Bellizzese sarebbe deceduto per un malore improvviso.

Il cordoglio

A darne notizia il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe: "Non ci posso credere. I soccorsi immediati dei medici del 118 non sono riusciti a rianimarlo. Non ci sono parole in questo momento che possono confortare i suoi cari. La nostra comunità è ferita da questa improvvisa morte di un giovane brillante e studioso non solo di cinema".