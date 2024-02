I Carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo hanno proceduto al sequestro di una villa situata in via Fidia. Come riporta Ondanews, dopo una serie di accertamenti, è emerso che l'immobile presentava diverse irregolarità, tra cui la presenza di manufatti e pavimentazione in betonelle di calcestruzzo, materiali vietati poiché la villa si trova all'interno di un'area archeologica, soggetta alla Legge 220/57 "Zanotti Bianco" e quindi necessitante del parere preventivo della Soprintendenza. Inoltre, altre opere sarebbero state realizzate senza i necessari permessi. La proprietaria, una donna di Napoli, è stata denunciata all'autorità giudiziaria competente per violazioni al Testo Unico dell'Edilizia e reati connessi.