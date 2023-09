Lavori abusivi in un'area di Vibonati: scattano il sequestro e la denuncia

In azione, i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro che, insieme alla Guardia di Finanza di Sapri, sono intervenuti in località Parco Marinella di Vibonati, dove è emersa l’esecuzione di lavori di escavo e di movimentazione di terra, eseguiti a pochi metri dal mare, con mezzi meccanici, realizzati in totale assenza di permessi ed autorizzazioni. Violata, dunque, la normativa vigente in materia urbanistica, paesaggistica e demaniale.

Le accuse

Da ulteriori accertamenti tecnici, sono emersi rischi per la tutela della pubblica e privata incolumità, in considerazione del rischio di frana del terreno su cui sono stati effettuati i lavori, un'area pari a circa 500 mq. E' scattato, il sequestro penale insieme al mezzo meccanico e la persona responsabile è stata denunciata per deturpamento di bellezze naturali e per reati in materia di edilizia, paesaggistica, demaniale e ambientale.