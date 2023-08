"Parametri microbiologici oltre i limiti": scatta il divieto di balneazione in località Spineta

Scatta il divieto di balneazione in località Spineta di Battipaglia: il provvedimento del Comune è stato motivato dagli ultimi risultati dei periodici controlli da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (Arpac).

I rischi

L’ordinanza è stata firmata dalla sindaca Cecilia Francese, per via dei "Parametri microbiologici oltre i limiti" e per i valori di Enterococchi intestinali ed Escherichia coli al di sopra del consentito.