Aggressione choc a Baronissi, il sindaco fa visita alla vittima: "Preoccupa il ritorno dello psicopatico"

Ha fatto visita alla giovane vittima della grave aggressione consumata ieri a Baronissi, il sindaco Gianfranco Valiante. La ragazza è stata avvicinata alle spalle e ferita da un uomo fermato dai carabinieri e sottoposto a Tso. "Sono stato oggi a salutare a casa Serena, appena dimessa dall’ospedale. - racconta il primo cittadino - Mi ha meglio spiegato di come è stata ieri mattina proditoriamente colpita alle spalle mentre era al lavoro nella sua boutique di via Falcone. L’energumeno psicopatico, abitante nel medesimo stabile del suo negozio, l’ha aggredita e violentemente e più volte colpita con oltre dieci pugni al volto causandole forti perdite di sangue. Solo il tempestivo intervento di persone del bar accanto ha evitato il peggio. Tumefazioni al volto e alla testa, punti di sutura alla bocca, difficoltà di respirazione, possibile distacco della retina e problemi addominali".

Le preoccupazioni

"Un quadro difficile per Serena, stretta ora nell’amore e nelle premure della sua bella famiglia. - continua il sindaco di Baronissi- Serena dovrà essere, sin da subito, sottoposta ad ulteriori indagini mediche per verificare l’esatta portata dei danni fisici riportati. Non potrà lavorare almeno per i prossimi trenta giorni ma ciò che terrorizza Serena sono le gravi minacce che ha ricevuto dall’insano aggressore che, tratto in arresto dai carabinieri, l’ha più volte minacciata di morte, appena libero. Il giovane psicopatico è ora sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Il rientro al suo domicilio del soggetto, che vive solo, sarebbe condizione di grave pericolo non solo per Serena ma per la intera comunità". Valiante annuncia che interloquirà e si confronterà con le istituzioni sanitarie e i tutori dell’ordine pubblico per evitare che il peggio accada. "Un abbraccio cara Serena! Hai e avrai la vicinanza mia personale e dell’intera città di Baronissi", ha concluso il sindaco.