Ex campo sportivo Landolfi, pubblicato l'avviso per le proposte di restyling

Pubblicato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di Project Financing, per realizzare un parcheggio multipiano interrato nell’area dell’ex campo sportivo Landolfi ad Agropoli. L'obiettivo è sollecitare la presentazione di proposte di Project Financing da parte di operatori economici potenzialmente interessati ed in possesso di adeguata qualificazione. Le stesse devono avere per oggetto la progettazione, realizzazione e gestione degli interventi di realizzazione di un parcheggio multipiano interrato, di riqualificazione urbanistica e ambientale dell’area dell’ex Landolfi, di riorganizzazione della viabilità dell’area e della gestione della struttura.

Il cantiere

Alcune settimane fa, l’esecutivo guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi ha fornito atto di indirizzo all’Area 6 – “Governo del territorio, progetti strategici e PNRR, commercio, attività produttive e SUAP” retta dall’architetto Gaetano Cerminara (che è il Rup dell’intervento) per l’avvio della procedura di verifica. Le proposte dovranno essere inoltrate entro il 2 aprile 2024 all’indirizzo mail protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it. Il bando è disponibile sul sito web www.unionecomunialtocilento.sa.it nella sezione “bandi e concorsi”. L’intervento è già inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2024/2026. A dicembre 2020 è stato approvato il Piano Urbanistico Comunale. All’interno del suddetto strumento urbanistico è presente un ambizioso programma di riqualificazione urbana di alcuni spazi di città. L’area dell’ex campo sportivo Landolfi risulta, da questo punto di vista, emblematica. Per decenni ha ospitato il campo sportivo da calcio della squadra cittadina, quindi da alcuni anni, con la realizzazione del nuovo complesso sportivo “R. Guariglia”, in località Marrota, è adibita a parcheggio pubblico.

I commenti

“Il nostro obiettivo come Amministrazione Comunale – dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi – è che l’area in questione, con la previsione di ulteriori posti auto e il ridisegno urbanistico ed architettonico, possa rafforzare ancora di più il ruolo di centralità urbana costituito dal complesso urbanistico di piazza Vittorio Veneto e piazza della Repubblica. Ci sono potenzialità inespresse che, con una collaborazione pubblico – privata, possono emergere dando maggiore slancio all’area centrale della città. Un progetto ambizioso che, insieme agli altri in cantiere, proietteranno la nostra città nel futuro. Ringrazio il consigliere con delega ai Lavori pubblici Pietro Paolo Marciano per l’apporto fornito e l’Area 6 retta dall’arch. Gaetano Cerminara”. “La nuova struttura – afferma l’assessore al Pnrr, Sviluppo economico e Visione territoriale Emidio Cianciola – dovrà risultare quanto più possibile complementare alle funzioni già espresse dall’attuale centro cittadino. In particolare, accanto all’ampia isola pedonale esistente, che rappresenta un vero e proprio centro commerciale diffuso a cielo aperto, nonché a piazza della Repubblica, dove sono concentrati i più importanti edifici pubblici di Agropoli, l’area dell’ex campo Landolfi deve rappresentare, attraverso la realizzazione di un parcheggio interrato multipiano e la riqualificazione dell’ampio spazio scoperto, un luogo che nel contempo ospita funzioni di servizio alla centralità urbana e costituisce un nuovo luogo di incontro e socialità”.