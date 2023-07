È ancora allarme truffe agli anziani sul territorio di Castel San Giorgio. La sindaca, Paola Lanzara, ha lanciato un appello affinché i cittadini prestino massima attenzione.

Le truffe

In questi giorni alcuni anziani di Castel San Giorgio sono finiti nel mirino di truffatori senza scrupolo che riescono a carpirne la buona fede, chiedendo soldi o altro in cambio di assistenza per fantomatici sinistri stradali nei quali sarebbero finiti i loro figli, nipoti e affini. "Ho già provveduto ad informare sia la stazione dei carabinieri sia il comando di polizia locale" ha annunciato la sindaca, che ha aggiunto: "Entrambi hanno assicurato un ulteriore incremento dei controlli e sorveglianza del nostro territorio, peraltro già in atto da tempo. Tuttavia il mio appello è rivolto alla popolazione tutta ed in particolare a chi è più avanti negli anni". Di qui l'appello ai cittadini: "Se vi capita di ricevere telefonate o visite di sconosciuti che si fingono avvocati, carabinieri, poliziotti o conoscenti dei vostri figli e nipoti che chiedono soldi pe qualsiasi cosa, chiamate immediatamente il 112 o la nostra polizia locale, ma non consegnate loro denaro o oggetti in oro: vi stanno truffando".