Allerta meteo Arancione, i sindaci del salernitano corrono ai ripari: le ordinanze

Peggioramento meteo all'orizzonte, nel salernitano come nel resto della Campania. Come segnalato dalla Protezione Civile, infatti, è stata prorogata l'allerta meteo e, anzi, innalzata al livello arancione fino alla mezzanotte dell'11 febbraio.

Le ordinanze

Così, corrono ai ripari i sindaci del territorio: è il caso del primo cittadino di Pellezzano, Francesco Morra che ha emesso un'ordinanza per chiudere il cimitero per l'intera giornata di domenica. A Cava, poi, chiuse via Cinque, cimitero, parchi e ville comunali per l’intera durata dell’allerta. E anche a Scafati il cimitero è chiuso al pubblico per la giornata di domani, mentre la sfilata dei carri slitta a martedì 13 febbraio. Si raccomanda prudenza.

Le norme comportamentali per la popolazione durante l'allerta:

1. Allontanarsi dalle abitazioni solo in caso di necessità;

2. Evitare l’uso dei veicoli;

3. Evitare di stazionare all’esterno delle abitazioni ed in prossimità di alvei e ponticelli;

4. Evitare l'attraversamento degli alvei e ponticelli in caso di pioggia;

5. Evitare di transitare attraverso i sottopassi con veicoli o a piedi;

6. Evitare di stazionare o transitare nel corso dei fenomeni atmosferici nei pressi di alberature di grandi dimensioni quali platani, cipressi, lecci e pini situati lungo i viali cittadini o all'interno e nei pressi di ville, piazze, slargli, parchi e giardini;

7. Evitare di stazionare nei pressi di locali seminterrati ed interrati;

8. Durante eventi meteorici di particolare intensità portarsi ai piani alti delle abitazioni (superiori al piano terra);

9. Rimuovere da balconi, terrazze e coperture elementi che possano essere rimossi e trasportati via da raffiche di vento;