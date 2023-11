Taglio di alberi non autorizzato: sequestrata area boschiva ad Altavilla

Il Nucleo Carabinieri Forestale di Sicignano degli Alburni ha posto sotto sequestro una superficie boschiva di 23 ettari in località Chianca, nel comune di Altavilla Silentina, per irregolarità riscontrate nelle operazioni di taglio. E denunciato alla Procura della Repubblica di Salerno per violazioni ambientali, le persone che ne hanno disposto ed eseguito le operazioni.

Le accuse

Secondo l'ipotesi investigativa il bosco avendo raggiunto la condizione di ceduo "invecchiato”, come da limite fissato dal Regolamento Forestale Regionale e dal piano di gestione comunale, non poteva essere interessato da tagli a raso.