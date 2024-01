Le scivola il telefonino, colf rischia di precipitare nel vuoto per recuperarlo

Si è temuto il peggio, ieri, ad Amalfi, dove una colf di 56 anni ha rischiato di precipitare nel vuoto e di morire. La donna – riporta il quotidianodellacostiera.it – si è agganciata con una fune ad una ringhiera per recuperare il telefonino che le era scivolato dalla mano.

Il salvataggio

La colf è riuscita a scendere tenendosi perpendicolare al muro di contenimento del giardino, ma poi ha fatto fatica a risalire per paura, in caso di un passo falso, di cadere. Le sue urla hanno destato l’attenzione dei passanti che hanno allertato gli agenti della Polizia Locale che, resisi conto della situazione, si sono calati con una scala nel giardino per salvare la malcapitata.