Partono ad Angri i controlli VTA (Visual Tre Assessment) sulle alberature presenti nella Villa Comunale, e di altre alberature sensibili sul territorio comunale. Lo ha annunciato ieri il sindaco Cosimo Ferraioli

La comunicazione

La VTA è una metodologia di indagine che viene eseguita per la valutazione corretta delle condizioni strutturali di ogni singolo albero su basi biomeccaniche. "I tecnici che stanno effettuando i controlli, coadiuvati da alcuni addetti al verde di Angri Eco Servizi, stanno verificando lo stato di salute delle alberature con apposita strumentazione. La certificazione che ne deriverà verrà allegata alla VTA insieme ad una relazione tecnica di ogni singolo albero, nella quale sarà indicato come e se intervenire con opere di alleggerimento. Questi controlli periodici, che effettuiamo una volta all’anno, ci consentono di individuare eventuali difetti strutturali e criticità che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per l’incolumità dei cittadini" dice il primo cittadino.