In 18 vanno a processo per un giro di furti e rivendite illecite a danno di una farmacia ad Angri, con una contestazione di associazione finalizzata e una serie di reati, quali furto e ricettazione.

L'indagine

ieri il gup ha rinviato a giudizio tutti gli imputati, ad eccezione di uno, assolto in abbreviato per tenuità del fatto. Sullo sfondo l'inchiesta della procura per sottrazione di farmaci, da parte di una dipendente di una farmacia. Il meccanismo di furti era stato ricostruito lungo mesi d’inchiesta, fino all’emissione di cinque misure cautelari eseguite dai carabinieri. Secondo le accuse, i farmaci venivano consegnati a diverse persone che pagavano il prezzo del prodotto. I soldi venivano poi intascati dai capi promotori dell'associazione, senza essere versati alla faramcia.