Maltratta la madre per un anno: ragazza finisce in una casa di cura

Una ragazza di 22 anni di Angri è finita in una casa di cura, dopo una richiesta di misura di sicurezza richiesta dalla procura. E accolta dal gip ieri, al termine dell'interrogatorio della giovane. Accusata di maltrattamenti, la ragazza avrebbe usato violenza per un anno circa contro la madre, provando per due volte a ucciderla.

La storia

Secondo la denuncia del genitore, la ragazza avrebbe lanciato più volte contro la donna qualsiasi oggetto, minacciandola anche con un coltello. E usando comunque violenza, senza alcun motivo, contro di lei. Nel passato della giovane vi sono perizie psichiatriche che hanno accertato la presenza di problemi seri, al punto da spingere il giudica a disporre misura di sicurezza presso una casa di cura di Nocera Inferiore.