Nuovo piano traffico ad Angri, lo annuncia il sindaco Cosimo Ferraioli, in relazione ad un lavoro fatto insieme al Dipartimento di Ingegneria Civile per l’Ambiente e il Territorio dell’Università di Fisciano e l’azienda Angri Park che ne sosterrà i costi di studio, analisi e redazione del piano. "Riteniamo fondamentale - dice il primo cittadino - intraprendere questo percorso non solo per alleggerire le condizioni degli automobilisti, di Angri e non, che attraversano la città ogni giorno e la vivibilità della stessa, ma anche perché le novità che ci hanno interessato come territorio negli ultimi tre anni, come la chiusura del casello autostradale Angri Nord e l’apertura delle nuove bretelle di collegamento, hanno avuto un impatto notevole sulla già precaria mobilità ordinaria"

I dettagli

E' partita ieri l'indagine che ha l’obiettivo di rilevare i flussi di traffico, ed evidenziare le caratteristiche e le criticità della mobilità angrese nei punti del territorio maggiormente interessati dal problema. L’indagine verrà effettuata in 3 giorni (da Martedì 23 Maggio a Giovedì 25 Maggio 2023) in determinati orari, durante i quali verranno effettuati dei rilievi sul traffico veicolare che transita nelle sezioni di traffico scelte all’interno dello studio.

Nello specifico, lo studio sarà così articolato:

• Reset dei rilievi ogni 15 minuti e loro trascrizione sulle schede

• 3 fasce orarie: 07:30 - 08:30; 12:30 ? 13:30; 17:30 - 18:30

• 3 categorie di veicoli: automobili, mezzi pesanti + bus

I rilievi, effettuati da 11 operatori riconoscibili da una pettorina, consentiranno di quantificare i flussi di traffico (classificati per velocità e tipo di veicoli) nell’arco del tempo di rilevazione, per ciascuna giornata e fascia oraria.

Ecco l’elenco delle sezioni di traffico oggetto di studio:

• Bretella M3 - Via Paludicella

• Immissione autostradale verso Casello Diramazione SS268

• Via Campia (altezza Parco Longobardi Esposito)

• Via Stabia (altezza centro di raccolta azienda speciale)

• da Via dei Goti verso via Stabia

• Via dei Goti (altezza farmacia comunale)

• Via Brigadiere d’Anna (altezza Farmacia Conte)

• Via Brigadiere d’Anna (incrocio con via Cervinia)

• Via Adriana

• Casello Angri Sud

"Condurre indagini di questo tipo ci consentirà di lavorare concretamente, dati alla mano, alla realizzazione di un nuovo piano traffico per la città di Angri, adatto alle sue nuove esigenze di mobilità, di sicurezza di tutti i cittadini utenti della strada e di preservazione dell’ambiente" ha concluso Ferraioli