Agropoli al setaccio: occupazione abusiva dell’arenile, scatta il sequestro

Serrati, ad Agropoli, i controlli della Polizia Municipale in spiaggia: dopo una serie di appostamenti, gli agenti hanno incastrato, attraverso dei filmati, un uomo che, alle prime luci del l'alba, posizionava sistematicamente ombrelloni e sdraio sulla spiaggia libera di San Marco di Agropoli, per assicurarsi i migliori posti in prossimità della battigia e proporli poi ai bagnanti.

I provvedimenti

La persona identificata non possedeva nè concessione demaniale, nè autorizzazione commerciale. Sequestrata, dunque, l'attrezzatura balneare, mentre il responsabile è stato denunciato e sanzionato.