Traffico in Costiera Amalfitana: dal 3 aprile scendono in campo gli ausiliari, il piano

Come annunciato, ritornano gli ausiliari del traffico in Costiera Amalfitana in vista della Pasqua. Precisamente, dal 3 aprile presidiederanno i punti critici della Statale 163, a Positano, Praiano, Amalfi, Ravello, Minori e Cetara.

I dettagli

Saranno attivate 4 postazioni ai varchi di accesso alla Costiera, nei giorni con la circolazione stradale regolata a targhe alterne, alias per 8 giorni nel periodo pasquale, altrettanti compresi tra il 24 aprile e il 1° maggio, nei weekend di giugno luglio e settembre e durante l’intero mese di agosto per un totale di 74 giorni, con 2 unità a postazione per 8 ore al giorno.