Stazione Marittima, bambino cade in acqua: salvato dall'Humanitas

Momenti di paura questa mattina alla Stazione Marittima di Salerno. Un bambino, per cause ancora di accertamento, è caduto in acqua ed ha rischiato di annegare. A salvarlo dall'annegamento i volontari dell'Humanitas, che si sono precipitati in acqua ed hanno riportato il bambino sulla terraferma.

La dinamica

Secondo quanto riportato da LiraTv, il piccolo stava correndo lungo il pontile quando è finito improvvisamente in acqua. Per lui e per i genitori, per fortuna, solo tanto spavento.