Attimi di paura questo pomeriggio per un incendio che si è verificato sull'autostrada A2, all'altezza di Baronissi. Il rogo ha coinvolto una bisarca che trasportava automobili. Le fiamme hanno distrutto alcune delle vetture a bordo. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere l'incendio e sono attualmente al lavoro per accertare le cause del rogo. Sul posto è presente anche il personale dell'Anas per gestire la viabilità, che ha subito rallentamenti in direzione nord a causa dell'incidente.