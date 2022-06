Baronissi, la decisione: Comune chiuso per una settimana

Comune di Baronissi chiuso nella settimana di Ferragosto. È quanto disposto da una delibera di giunta approvata nei giorni scorsi. Ad essere operativo in quella settimana sarà il personale addetto alla Polizia Municipale ed i dipendenti in reperibilità.

La delibera

"In determinati periodi dell’anno, quali il Ferragosto - si legge nella delibera - con un organico largamente ridotto, non si potrebbe garantire la massima efficienza, anche per il principio del buon andamento dell’amministrazione".