Cade da scala di ferro, oltre 40 giorni di prognosi: in due sotto processo

Si fece male cadendo da una scala di ferro, mentre lavorava su dei pilastri di cemento armato. Si fratturò costola e polso sinistro, con oltre 40 giorni di prognosi. Per l'infortunio di un operaio di Baronissi, sono in due a finire sotto processo

La storia

Era il 20 gennaio 2021. I due - titolare ditta e responsabile sicurezza - rispondono di lesioni in concorso. Avrebbero messo il dipendente su di una scala priva di ogni requisito di sicurezza, dunque senza agganci e appoggi, in violazione della normativa. Senza poi nemmeno vigilare su possibili incidenti, che pure avvennero, durante il lavoro. Per i due imputati ci sarà il processo dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Nocera Inferiore.